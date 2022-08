Neues Buch: Alte Menschen verdienen eine besondere Aufmerksamkeit

Lokal Der Illertisser Franz Jall hat ein Buch mit Wortgottesdiensten für Senioren verfasst. Der Pastoralreferent schildert, was sich beim Älterwerden ändert.

Aufgaben und Anliegen der Altenseelsorge werden üblicherweise mit Heimen assoziiert. Dort ist der Illertisser Pastoralreferent Franz Jall beruflich auch anzutreffen. Ein Job, der fordert. Fast noch mehr beschäftigt den 60-jährigen Klinik- und Altenseelsorger, der auch Religionslehrer ist, aber die immer älter werdende Gesellschaft mit vielen Menschen zu Hause, die vereinsamten: „Wenn sie Unterstützung brauchen, kommt zwar der Pflegedienst, aber die sozialen Kontakte kann er nicht ersetzen", sagt Jall. Sein Gedanke: Lässt sich da eine Art Netzwerk schaffen?