Neues Grün für neuen Beton: Wie Bauprojekte ökologisch ausgeglichen werden

Künftig liegen nur noch rund 300 Meter zwischen der Feuerwehr und der Polizei in Illertissen. Während die Brandschützer ihre neue Zentrale am Ahornweg vor zweieinhalb Jahren bezogen haben, müssen die Details für die neue Polizeiinspektion an der Unterrother Straße noch geplant werden. Fest steht, dass ein bisher unversiegeltes, 8000 Quadratmeter großes Areal bebaut werden soll. Weil ökologische Flächen wertvoll sind, ist ein Ausgleich vorgeschrieben. Doch wie funktioniert das System, das dahinter steckt? Und können neu bebaute Flächen aus ökologischer Sicht wirklich ausgeglichen werden?

