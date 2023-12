Illertissen

vor 48 Min.

Neues Illertisser Jugendparlament soll vom Stadtrat lernen

Nach dem Ergebnis der U18-Wahl geht Illertissen das Thema "politische Teilhabe" von Jugendlichen mit einem neuen Projekt an.

Plus Bald mischen Jugendliche in der Illertisser Politik mit. Das Jugendhaus nimmt das Projekt "Jugendparlament" wieder auf. Was geplant ist und welche Rolle der Stadtrat spielt.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Kathrin Grimm und Marc Bauer aus dem Illertisser Jugendbüro wollen der Jugend eine Stimme geben. Im neuen Schuljahr soll es wieder ein Jugendparlament geben. Deswegen bitten die beiden ab Anfang 2024 Schülerinnen und Schüler an einen Jugendstammtisch. Dort können die jungen Leute die Themen diskutieren, die sie wirklich bewegen. Zusammen mit den Schulleitungen stellten Grimm und Bauer ihre Idee vor dem Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss vor – und zogen den Stadtrat gleich in Mitverantwortung.

Bis vor einigen Jahren hatte politisches Engagement von Jugendlichen auch in Illertissen einen Ort. Auf Initiative des Illertisser Jugendparlaments wurde etwa der Skatepark gebaut, erinnerte Jugendpfleger Marc Bauer. Das Gremium habe sich nicht über die Coronazeit retten können. Anfang des Jahres habe sich der Illertisser Stadtrat beim Jugendhaus gemeldet, sagte dessen Leiterin Kathrin Grimm, und sie darum gebeten, Kommunalpolitik vom verstaubten Image zu befreien. Im Juli stellte sie dem Ausschuss drei Konzepte vor, wie andere Städte und Kommunen die politische Teilhabe von Jugendlichen fördern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen