Neues Projekt sucht Lernpaten für Grundschulkinder

Lokal Der Familienstützpunkt plant ein Projekt für Illertissen, Altenstadt, Buch, Oberroth und Unterroth. So können Ehrenamtliche dabei helfen.

Distanzunterricht, Lernen auf Abstand und Maskenpflicht im Klassenzimmer: Die Corona-Pandemie hat besonders Kindern und Jugendlichen viel abverlangt. Die Folgen davon zeigen sich jetzt, wo die Maßnahmen wieder heruntergefahren wurden, besonders deutlich. Der Familienstützpunkt Illertissen möchte deshalb mit einem Projekt den Problemen vor allem bei den jüngsten Schülern entgegenwirken und sucht dazu jetzt Mitstreiter.