Neunjähriges Kind fährt verbotenerweise mit E-Scooter

Polizisten kontrollieren in Illertissen ein Kind, das mit einem elektrisch angetriebenen Roller unterwegs ist. Die Mutter hatte wohl einen Hinweis übersehen.

Eine Streife der Polizei ist am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr in Illertissen auf ein neunjähriges Kind auf einem vermeintlichen Tretroller aufmerksam geworden. Die Beamten schauten sich das genauer an. Bei der Kontrolle stellte sich dem Polizeibericht zufolge schnell heraus, dass es sich bei dem Roller um einen elektrisch angetriebenen E-Scooter handelte. An diesem fehlte allerdings das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen. Die hinzugezogene Mutter wusste nach eigenen Angaben nicht, dass ihr neunjähriges Kind nicht mit dem E-Scooter fahren darf. Laut Polizei weist der Verkäufer jedoch explizit darauf hin, dass der besagte Roller nicht auf öffentlicher Fläche gefahren werden darf. (AZ)