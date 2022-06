Illertissen

vor 33 Min.

Newcomer David Berlinghof macht die Kulturszene in der Region bunter

Lokal Der Kabarettist zeigt in seiner Geburtsstadt Illertissen einen Gegenentwurf zum Verständnis von Musik und Literatur - und bringt eine Überraschung mit.

Von Regina Langhans

In der Kulturszene der Region macht ein neues Gesicht auf sich aufmerksam: David Berlinghof, 31 Jahre, gebürtiger Illertisser und in Illerberg aufgewachsen, hat sich in der Schranne vor geschätzt 120 Besucherinnen und Besuchern als Musikkabarettist präsentiert. Der Musiklehrer mit Masterabschluss stellte seinen Auftritt unter das Motto „Nix Bsonders! Ein Gegenentwurf zur Hochkultur“ und sorgte damit für viele Lacher und am Ende großen Applaus.

