Nicht nur die Fassade der Vöhlinhalle in Illertissen bröckelt

Plus Der Stadtrat bevorzugt die „große Lösung“ bei der Sanierung der Sporthalle. Stehen nun die Schlossgärten auf der Kippe? Gute Nachrichten des Kämmerers machen die Lage unübersichtlich.

Unter ihresgleichen ist die Vöhlinhalle so etwas wie die „Problemhalle“ in der Stadt. Es tropft seit Jahren durchs Dach und die Fassadenelemente lösen sich auf und neuerdings auch noch ab, weil das Plastikmaterial immer mehr versprödet. Mit dem Problem der „Tropfdecke“ laboriert die Stadt seit beinahe 20 Jahren, jetzt aber soll es angegangen werden – ungeachtet eines nach wie vor schwelenden Rechtsstreits mit dem Architekten und einigen ausführenden Firmen. Rund 3,8 Millionen Euro sind für die Sanierung veranschlagt. Die Summe wird nun nach einstimmigem Beschluss des Stadtrats in den kommenden Haushalt eingestellt und muss bei den nächsten Beratungen dann endgültig genehmigt werden.

Bürgermeister Jürgen Eisen ließ keinen Zweifel daran, dass die Sanierung für ihn Vorrang genießt. Je nach Kassenlage müssten dann eben andere Projekte erst einmal hintan gestellt werden: „Denn bei der Halle ist Gefahr in Verzug.“ Auf dem Prüfstand stehen damit wohl insbesondere die Neugestaltung der Schlossgärten, womöglich aber auch einige Straßensanierungen.

