Nördlicher Abschnitt der Auer Dorfstraße soll zwei Jahre lang saniert werden

Bis zur Dorfmitte ist die Auer Dorfstraße saniert, bald soll der verbliebene Abschnitt im Norden an die Reihe kommen. Die Arbeiten könnten zwei Jahre dauern und 2026 beginnen. Ursprüngliche Pläne zur Gestaltung der Ortseinfahrt aus Richtung Bellenberg lassen sich nicht umsetzen. Und der Stadtrat musste sich entscheiden, ob er eher an den Radverkehr denkt oder an Menschen, die zu Fuß unterwegs sind.

