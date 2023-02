Notar Reinhard Kössinger geht in den Ruhestand

Ende Februar hört der Illertisser Notar auf. Einen Nachfolger gibt es bereits.

Die Notarstelle Illertissen wird neu besetzt: Reinhard Kössinger geht in den Ruhestand. Das Landgericht Memmingen hat bereits einen Nachfolger für den Notar benannt. Mit Ablauf des 28. Februars werde Kössinger auf seinen eigenen Wunsch aus dem Amt als Notar entlassen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landgerichts. Mit der Entlassungsurkunde, die der Präsident des Landgerichts Memmingen, Konrad Beß, an Kössinger überreichte, hat der Präsident des Oberlandesgerichts dem Notar seinen besonderen Dank für seine langjährige Amtsführung ausgesprochen und viele gute Wünsche für den weiteren Lebensweg verbunden.

Kössinger, der 1958 in Memmingen geboren wurde, ist nach Abitur, Wehrdienst, Studium der Rechtswissenschaften in München und Genf sowie seiner Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, 1987 in den Notardienst eingetreten und war bis 1992 als Assessor in Kempten und München tätig. Mit Wirkung vom 1. September 1992 wurde er zum Notar auf Lebenszeit bestellt und ist seit 1. Januar 1993 in Illertissen im Amt. In seiner mehr als 30-jährigen Tätigkeit hat er sich dort zu einer Institution entwickelt.

Illertisser Notar war auch als Schriftsteller tätig

Kössinger war außerdem über 20 Jahre für die Ausbildung der bayerischen Notarassessoren im Erbrecht zuständig sowie Obmann der Notare im Landgerichtsbezirk Memmingen. Seine zwölfjährige Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats der Notarkasse für Bayern und Pfalz wurde von umfangreichen Vortrags- und schriftstellerischen Tätigkeiten sowie Buchveröffentlichungen, die das gesamte Spektrum der notariellen Tätigkeit abdeckten, begleitet.

In seinem Ruhestand will Kössinger, der verheiratet ist und drei erwachsene Kinder hat, sich unter anderem seinen Hobbys Radfahren und Reisen widmen. Sein Nachfolger im Amt wird Benedikt Strauß. (AZ)