Vom Handy bis zum Kinderwagen: Was in den Fundbüros alles abgegeben wird

Plus Oft beginnt die Suche mit der Frage: Wo war ich zuletzt? Wie das virtuelle Fundbüro Illertissen funktioniert und warum es den Besuch des Rathauses nicht ganz ersetzt.

Irgendwo auf der Radtour muss es passiert sein. Vielleicht ja bei der kurzen Pause im Illertisser Stadtpark. Für das Foto auf der Bank am großen Springbrunnen war das Handy noch da. Jetzt ist es weg und der Schreck groß. Mobiltelefone, Geldbeutel, Schlüsselbund, der Ehering. Ruckzuck verliert man solche Gegenstände. Abgesehen davon, dass sie mitunter recht teuer waren, haben sie meistens auch einen viel höheren emotionalen Wert. Die verzweifelte Suche beginnt in den meisten Fällen immer mit derselben Frage: Wo war ich zuletzt?