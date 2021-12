Drogen am Steuer: Polizei greift in Illertissen und Osterberg ein

Die Polizei erwischt in Osterberg und Illertissen Autofahrer, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Die jungen Männer bekommen nun mächtig Ärger.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Polizisten am Dienstagnachmittag einen 19-jährigen Autofahrer im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen angehalten. Laut Angaben der Beamten ergaben sich hierbei Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Auf Vorhalt räumte der junge Mann den Konsum eines Joints am Vorabend ein.

Ein Drogenschnelltest deutete dann auch auf den Konsum von Cannabisprodukten hin. Die Polizisten nahmen den jungen Mann mit zur Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigten, erwarten den 19-Jährigen ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Unter Drogeneinfluss am Steuer: Bußgeld und Fahrverbot drohen

Darüber hinaus führten Beamte - am Dienstagmorgen in Osterberg- eine allgemeine Verkehrskontrolle im Bereich des Kreuzweges durch. Auch hier ergaben sich den Polizisten zufolge Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Auf Vorhalt räumte der junge Mann den Konsum von Cannabis am Vorabend ein.

Die Durchführung eines Drogenschnelltests war nicht möglich. Zur Beweissicherung nahmen die Beamten den jungen Mann mit zur Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigten, erwarten auch den 21-Jährigen ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)

Lesen Sie dazu auch