Illertissen

16:27 Uhr

Osterkonzert der Stadtkapelle: Ein junger Dirigent und große Gefühle

Gut 600 Personen kamen am Ostersonntag in die Vöhlinhalle, um sich das Osterkonzert der Stadtkapelle Illertissen anzuhören.

Plus Der 24 Jahre alte David Schöpf führt die Stadtkapelle Illertissen zu einer glanzvollen Leistung. Mit einem Queen-Hit liefern die Musiker die passende Zugabe.

Von Wilhelm Schmid

„Flashing winds“ also „blitzende Blasinstrumente“, haben das Bild auf dem Podium der Vöhlinhalle geprägt, als David Schöpf den Taktstock zur Eröffnung des Osterkonzertes der Stadtkapelle Illertissen hob. So lautete auch der Titel des effektvollen Eröffnungsstückes von Jan van der Roost, wofür nicht nur die auf Hochglanz polierten Instrumente, sondern auch das nach engagierter Probenarbeit stets aufblitzende musikalische Können des mehr als sechzig Mitglieder zählenden sinfonischen Blasorchesters reichen Beifall erhielten.

Gut 600 Personen kamen am Ostersonntag in die Halle, um sich das Konzert anzuhören. Passend zum Osterfest kam nach der Eröffnung „Spirit of Life“ zum Vortrag. Mit seiner charaktervollen Komposition zeigt der niederländische Komponist Meindert Boekel, wie er nach einer schweren Krise wieder zu frohem Leben zurückgefunden hat, womit auch die Feiern der Karwoche und der Ostertage charakterisiert sind. Die berühmte „Jupiter Hymne“ von Gustav Holst, einem britischen Komponisten baltischer Abstammung, demonstrierte anschließend nicht nur die astrologische Bedeutung des größten Planeten als „Bringer der Fröhlichkeit“, sondern gab auch dem gesamten Orchester Gelegenheit, die Freude am Musizieren erfolgreich in faszinierende Klänge umzusetzen.

