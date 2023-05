Pärchen mitten am Tag beim Sex im Auto erwischt

Ein Pärchen nutzte wohl seine Mittagspause für Geschlechtsverkehr in einem Auto in Illertissen. Beide sind wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt.

Gegen 13.30 Uhr hat ein Zeuge am Mittwoch ein Pärchen beobachtet, das auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Saumweg in Illertissen Geschlechtsverkehr hatte. Von außen sei nach Polizeiangaben erkennbar gewesen, dass der Beifahrersitz nach hinten geklappt war und die beiden mit geöffneten Hosen aufeinander saßen.

Beim Sex im Auto erwischt: Paar zeigt sich überrascht

Die Beamten machten den 30-Jährigen und seine 57-jährige Begleiterin darauf aufmerksam, dass derartige Aktivitäten in der Öffentlichkeit nicht erlaubt seien. Beide machten einen entspannten, aber sichtlich überraschten Eindruck, schreibt die Polizeiinspektion Illertissen in einer Pressemeldung. Die Beamten erteilten beiden einen Platzverweis und nahmen eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses auf.

Sex in der Öffentlichkeit muss nicht immer zu einer Anzeige führen, wie ein Beispiel in der Region zeigt: Drei Personen wurden im vergangenen Jahr beim Sex am Badesee in Babenhausen erwischt. Bei ihnen wurden die Ermittlungen eingestellt, da die Polizei zu dem Schluss kam, dass die konkrete Situation kein "öffentliches Ärgernis" war. (AZ)