Illertissen

vor 33 Min.

Parkplatzüberwachung mit Sensoren: Kundinnen und Kunden sind sauer

Lokal Auf Kunden-Parkplätzen wie bei Rewe in Illertissen wird streng kontrolliert. Sensoren sollen Falschparker entlarven. Das sagen Verbraucherschützer dazu.

Von Angela Häusler

Horst Bolkart ist sauer: Denn dass er unlängst beim Einkauf auf dem Rewe-Parkplatz unwissentlich falsch geparkt hat, kostete den Illertisser stattliche 40 Euro. Und zwar nicht, weil er etwa die Parkzeit überzogen hätte, sondern weil sein Auto an der falschen Stelle stand. Denn der Kundenparkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße ist mit moderner Technik ausgestattet: Auf jedem Stellplatz sind Sensoren aufgeklebt, die registrieren, wie lange ein Fahrzeug dort steht. Eine Praxis, die inzwischen auch auf mehreren Parkplätzen in der Region wie bei Rewe in der Ulmer Wielandstraße angewandt wird - sehr zum Ärger der Kunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen