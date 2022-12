Passanten finden Bewusstlosen in Illertissen mit Spritze in der Hand

Ein 35-Jähriger bricht in der Hauptstraße in Illertissen zusammen. Seine Begleiterin wehrt sich heftig gegen die Polizei.

Passanten haben die Polizei Illertissen am Donnerstagabend auf eine hilflose Person im Bereich der Hauptstraße aufmerksam gemacht. Bereits hier kam der Verdacht auf, dass es sich um eine Überdosis Drogen handeln könnte. Die Beamten trafen vor Ort auf einen bewusstlosen 35-Jährigen, welcher eine Spritze in seiner Hand hielt. Der Mann wurde von Ersthelfern und dem Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Bewusstloser in Illertissen hatte Spritzen und Drogen dabei

Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen fanden die Beamten weitere Spritzen sowie drei Gramm Heroin auf. Die Polizei erhielt außerdem den Hinweis auf eine Begleiterin des Mannes, welche wohl Gegenstände an sich genommen hatte und nun vor den Polizisten versteckt hielt. Deshalb sollte die 32-Jährige einer Kontrolle unterzogen werden. Die Frau zeigte sich allerdings wenig kooperativ und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Gegen eine angekündigte körperliche Durchsuchung leistete sie schließlich erheblichen Widerstand. Die 32-Jährige schlug und trat um sich, außerdem beleidigte sie die Polizisten. Eine Polizeibeamtin wurde durch einen Tritt am Schienbein getroffen und leicht verletzt.

Die Beamten fesselten die Frau und brachten sie zur Polizeidienststelle in Illertissen. Dort beruhigte sich die Frau und durfte nach Abschluss der Maßnahmen den Polizeigewahrsam wieder verlassen. Sie wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen, auch weil sie den Rucksack des Mannes mit weiteren Drogen an sich genommen hatte, berichtet die Polizei. Der 35-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz ein. (AZ)