Pedelec falsch bedient: Radfahrerin stürzt und muss ins Krankenhaus

Eine Frau ist in Illertissen verletzt worden. Sie stürzte nach einem Bedienfehler vom Pedelec.

In Illertissen ist es am Samstag gegen 18.15 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Die 49-Jährige war auf ihrem E-Bike in der Vöhlinstraße unterwegs, als sie laut Polizeibericht aufgrund eines Fehlers beim Bedienen des Pedelecs stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen im Gesicht und an den Armen zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Klinikum Memmingen. Das Fahrrad hat durch den Sturz einen Schaden von rund 100 Euro. (AZ)