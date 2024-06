Pedelec stoßen zusammen, Frau wird verletzt

Ein Radler biegt mit seinem E-Bike ab und übersieht die andere Verkehrsteilnehmerin. Diese muss vom Rettungsdienst versorgt werden.

Bei einem Unfall in der Illertisser Bahnofstraße ist am Mittwoch eine 58 Jahre alte Frau verletzt worden. Sie war mit ihrem E-Bike unterwegs gewesen. Ein anderer Pedelec-Fahrer, der vor ihr radelte, bog nach links in die Poststraße ab und übersah dabei die Frau. Die Räder berührten sich und die 58-Jährige stürzte.

Der Rettungsdienst wurde zu dem Unfall gerufen, der sich am Morgen gegen 7.25 Uhr ereignete. Einsatzkräfte versorgten die verletzte 58-Jährige, der 65 Jahre alte Mann blieb unverletzt. Den Schaden an den beiden E-Bikes schätzt die Polizei Ilelrtissen auf 650 Euro. (AZ)