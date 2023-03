Pedelec vom Parkplatz der Berufsschule gestohlen

Mitsamt dem Schloss hat eine unbekannte Person das Pedelec einer Berufsschülerin in Illertissen gestohlen. Das Fahrrad hat ein seltenes Merkmal.

Vom Parkplatz der Berufsschule in Illertissen ist am Freitag das Pedelec einer 16-jährigen Schülerin gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hatte sie das Zweirad gegen 8 Uhr vor der Berufsschule in der Franz-Mang-Straße im dafür vorgesehenen Bereich abgestellt. Sie sicherte es mit einem Zahlenschloss und ging zum Unterricht. Als sie gegen 12.50 Uhr wieder zum Fahrradabstellplatz zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Gefährt samt Schloss verschwunden war.

Die junge Frau konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung keine näheren Angaben zum Pedelec, wie Hersteller, Typ, Größe, Individualnummer machen, da sie es noch nicht sonderlich lange besaß. Ein besonderes Merkmal fiel der 16-Jährigen dann doch noch ein: Die Lenkerstange ist goldfarben. Dies ist relativ selten und könnte deshalb auffallen. Der Beutewert wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Mögliche Hinweise zum Verbleib des Pedelecs bitte an die Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0. (AZ)