Personalengpässe: Das Nautilla in Illertissen verkürzt die Öffnungszeiten

Bade- und Saunagäste können des Nautilla in Illertissen seit Freitag nur zwischen 13 und 20 Uhr besuchen. Die Einschränkungen gelten vorerst bis 27. Juli.

Wer dieser Tage das Freizeitbad Nautilla in Illertissen besuchen möchte, muss mit deutlichen Einschränkungen beim Badebetrieb rechnen. Denn die Einrichtung leidet unter Personalengpässen, wovon zuletzt auch schon andere Bäder in der Region betroffen waren. Das See- und Hallenbad in Senden zum Beispiel musste im Juni vorübergehend sogar komplett schließen.

Kurse finden im Nautilla in Illertissen wie geplant statt

So schlimm ist es beim Nautilla momentan nicht, ein bisschen Abkühlung im Wasser ist bei den hohen Temperaturen nach wie vor möglich. Wie das Freizeitbad am Montagvormittag mitteilte, gelten seit Freitag und noch bis Mittwoch, 27. Juli, allerdings reduzierte Öffnungszeiten. Die Bade- und Saunalandschaft ist demnach nur von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Kurse finden wie geplant statt. In der Mitteilung heißt es jedoch auch: "Bei weiteren Personalausfällen behalten wir uns Änderungen vor." (AZ)