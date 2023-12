Illertissen/Pfaffenhofen

vor 32 Min.

Bauern demonstrieren mit Traktoren im Landkreis Neu-Ulm

Auf dem Heimweg von der Versammlung nahe der Autobahnanschlusstelle Illertissen fuhren einige Traktoren am Samstagabend durch die Illertisser Hauptstraße.

Plus Bäuerinnen und Bauern starteten am Wochenende Prostestaktionen in Illertissen, Pfaffenhofen und Weißenhorn. Die Polizei stoppte die Konvois.

Von Wilhelm Schmid

Viele Landwirte in Deutschland befürchten schwerwiegende Auswirkungen für ihren Berufsstand und ihre Betriebe wegen der aktuell diskutierten Haushaltsplanungen des Bundes. So werden beispielsweise starke Verteuerungen des Dieselkraftstoffs und steuerliche Nachteile erwartet, die nicht nur zu deutlich höheren Produktionskosten, sondern auch zum Ruin vieler Bauernhöfe führen könnten. Diese aus Sicht der Landwirtschaft kritische Lage führt derzeit bundesweit zu Protestaktionen, so auch in Illertissen und Weißenhorn.

Am Samstagabend versammelten sich gegen 19 Uhr nach Angaben der Polizei etwa 250 Personen mit rund 50 Traktoren, etwa 40 Autos und einer Sattelzugmaschine auf einer Wiese unweit vom Autobahnanschluss Illertissen, südlich des Pendlerparkplatzes, nahe dem Gewerbegebiert Leitschäcker. Die laut Polizei nicht angemeldete Versammlung begann mit einer kurzen Ansprache, in der die aktuelle politische Lage in Bezug auf die Landwirtschaft beklagt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

