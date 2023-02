Pfarrerin Marit Hole springt in Illertissen ein

Die Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde Illertissen ist seit längerer Zeit vakant. Jetzt gibt es Ersatz - zumindest für den Übergang.

Die Evangelische Kirchengemeinde Illertissen hat wieder eine Pfarrerin - zumindest übergangsweise. Am Sonntag, 5. Februar, stellt sich Pfarrerin Marit Hole im Gottesdienst um 10.15 in der Christuskirche in Illertissen der evangelischen Kirchengemeinde vor. Sie hilft ab sofort, die Vakanz in Illertissen zu überbrücken.

Pfarrerin Hole hat im Evangelischen Dekanat Neu-Ulm eine halbe Stelle als "Springerin" und wird in den Gemeinden eingesetzt, wo die Not am größten ist, heißt es dazu aus dem Dekanat. (AZ)

