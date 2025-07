Pizzalieferant und Radfahrer geraten aneinander: Lieferauto wird beschädigt

Ein Pizzalieferant und ein Radfahrer sind am Donnerstagabend in Illertissen aneinandergeraten. In der Folge soll der Radfahrer gegen das Lieferauto getreten und es beschädigt haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Wie die Ermittler mitteilen, befuhr der Fahrer des Pizzalieferdienstes gegen 20.05 die Ulrichstraße. Ihm sei der Radfahrer teils auf der Gegenfahrbahn entgegengekommen. Der Autofahrer habe das erkannt und bremste. Darüber habe sich der Radfahrer aufgeregt. Es kam zum verbalen Streit. In dessen Verlauf soll der Radfahrer gegen den Wagen getreten und ihn beschädigt haben. Anschließend sei er in Richtung Jedesheim geflüchtet.

Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Laut dem Geschädigten haben mehrere Personen die Auseinandersetzung mitverfolgen können. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)