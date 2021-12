Illertissen

Plätzchen-Profi: Das Rezept für Margarethe Jazwinskis Nusstaler

Die Nusstaler von Margarethe Jazwinski kamen schon in Nordrhein-Westfalen gut an und werden jetzt auch in Bayern geliebt.

Plus Seit zwei Jahren lebt Margarethe Jazwinski in Illertissen. Ihr Gebäck hat den Kollegen in ihrer bisherigen Heimat schon gut geschmeckt.

Jedes Jahr hat Margarethe Jazwinski sie für ihre Kollegen in Nordrhein-Westfalen gebacken: Die feinen Nusstaler, die sie in einem Backbuch entdeckt hatte. "Und es ist mir jedes Mal gelungen, für eine Begeisterung zu sorgen", erzählt sie. Nun wohnt die 50-Jährige seit zwei Jahren in Illertissen - und möchte natürlich auch ihre neuen bayrischen Arbeitskollegen verwöhnen und etwas aus ihrer alten Heimat backen. "Und auch in Bayern ist die Begeisterung groß", freut sich die Hobbybäckerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

