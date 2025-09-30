Café oder Kiosk? Rat entscheidet über das Entree zu den neuen Schlossgärten

Das Vöhlinschloss ist Illertissens Wahrzeichen, doch thront es auf seinem Bergsporn der Stadt seltsam entrückt. Das Projekt Schlossgärten will das ändern. Der prächtige Bau der Vöhlin soll zu Fuß leichter erreichbar und der Bereich zwischen Schlossbräu und Schloss optisch verbunden werden. Sitzgelegenheiten, Laternen, eine sanftere Steigung sollen dabei helfen. Von oben will der sogenannte Stadtbalkon, heute ein Parkplatz, den Blick vom Schloss auf die Stadt hinab öffnen. Die alten Schlossgärten hinter der historischen Mauer (oberhalb des Bienenpfads) werden zum wiederbelebt. Soweit so gut. Die Grundstücke sind in der Hand der Stadt, das Rathaus setzt auf Fördermittel, ein Teilbereich, der Staffelweg, könnte schon 2026 in Angriff genommen werden. Eine bislang offene Frage hat nun den Stadtrat beschäftigt. Will sich die Stadt eine Gastronomie leisten, um die Besucher oben am Schloss zu empfangen?
Illertissen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden