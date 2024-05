Illertissen

13:46 Uhr

Polarlichter färben den Himmel über Tiefenbach

Plus Wer nachts vor die Tür trat, um den Himmel zu bestaunen, wurde vielerorts belohnt. Wie Maritta von Perbandt, die das Schauspiel über Tiefenbach fotografierte.

Polarlichter waren in der Nacht auf Samstag auch über vielen Orten in den Kreisen Neu-Ulm und Unterallgäu zu beobachten. Unsere Leserin Maritta von Perbandt war durch ihre Enkelin Chrissi neugierig geworden und hat sich auf die Lauer gelegt. Mit Erfolg, denn von ihrem Balkon aus konnte sie den violettroten Himmel über Tiefenbach fotografieren. Ganz begeistert hat sie ihre "Ausbeute" an unsere Redaktion geschickt.

Auch in anderen Teilen Bayerns färbten Polarlichter den Himmel in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag in Magenta, Grün und Türkis. Die Chancen auf das Lichtspektakel waren gut, die Sicht war größtenteils frei und der Himmel in weiten Teilen des Freistaats klar, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Ursache für das Phänomen sind Sonnenstürme, die das Magnetfeld der Erde treffen. (lor/dpa)

