Polizei beendet Drogenfahrt in Illertissen

Bei einer Verkehrskontrolle eines 26-jährigen Autofahrers in der Auer Straße in Illertissen haben Beamte der Polizei am frühen Freitagabend beim Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

In der Folge musste der Mann eine Blutprobe auf der Polizeiinspektion Illertissen abgeben, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Laut Polizei wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.