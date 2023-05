Polizei bittet um Hinweise: Unbekannter beschädigt Kühlergrill eines Autos

Ein Autobesitzer findet in Illertissen lediglich eine handgeschriebene Notiz an seinem beschädigten Wagen. Die Polizei sucht den Verfasser und Zeugen.

Zwischen Sonntagmittag und Montagabend ist in Illertissen ein Auto beschädigt worden. Die Person, die den Schaden verursacht hat, fuhr davon, hat aber möglicherweise eine Notiz hinterlassen. Ein 44-jähriger Mann hatte seinen schwarzen Wagen am Sonntag in der Ulrichstraße abgestellt. Als er am nächsten Tag zu seinem Auto zurückkam, stellte er dem Polizeibericht zufolge fest, dass der Kühlergrill beschädigt war. Außerdem fand er eine handgeschriebene Notiz an seinem Auto, auf der lediglich ein Autokennzeichen notiert worden war.

Die Polizei ermittelt, ob es sich hierbei um das Kennzeichen des Autos handelt, mit dem der Schaden verursacht wurde. Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden. Die Polizei bittet auch die Person, welche die hinterlassene Nachricht verfasst hat, mit der Dienststelle Kontakt aufzunehmen. (AZ)