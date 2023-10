Polizei deckt gravierende Verstöße beim Lastverkehr auf

Bei einer Kontrollaktion bei Illertissen beanstanden die Beamten untere anderem überladene Kleintransporter und einen Gefahrgut-Lkw, der viel zu schnell fuhr.

Die Autobahnpolizei Memmingen hat zusammen mit Kräften der Verkehrspolizei Günzburg am Mittwochabend auf dem Autobahnparkplatz Tannengarten-West bei Illertissen eine mehrstündige Schwerverkehrskontrollaktion ausgeführt. Dabei konnten laut Polizeibericht einige, teilweise gravierende Verstöße auch mit strafrechtlicher Relevanz festgestellt werden. Die Beamten behielten Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt etwa 24.000 Euro ein.

So waren nach Angaben der Polizei zum Beispiel zwei Kleintransporter massiv überladen, der eine mit mehr als 20 Prozent, der andere mit mehr als 70 Prozent. In beiden Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt und ordneten das Umladen des Transportgutes an. Zudem leiteten die Beamten ein sogenanntes Gewinnabschöpfungsverfahren ein.

Zwei Fahrer wollten die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten umgehen

Außerdem stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass ein 35 Jahre alter Fahrer mit einem Sattelzug viel zu schnell unterwegs gewesen war. Das Fahrzeug hatte Gefahrgut geladen. Die Auswertung des digitalen Kontrollgerätes ergab, dass der Lastwagen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde fuhr. Insgesamt kamen bei den Kontrollen laut der Bilanz der Polizei drei Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und sieben Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz zutage, bei denen jeweils eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich gezahlt werden musste.

Der schlimmsten Verstoß stellten die Beamten bei einem Sattelzug fest, der im Zweifahrerbetrieb abwechselnd von einem 27- und von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. Bei der Auswertung der digitalen Daten ergab sich, dass die beiden Fahrer immer wieder zwei fremde Fahrerkarten benutzt hatten, um die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten zu umgehen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft leiteten die Beamten gegen beide Fahrer ein Strafverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten ein.

Zur Sicherung des Strafverfahrens zahlten die Fahrer eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich. Gegen das ausländische Unternehmen ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung im niedrigen fünfstelligen Bereich an. Bis zur Zahlung der angeordneten Sicherheitsleistungen und Einbringung der Ruhezeit untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Die Beamten durchsuchten den Sattelzug nach den beiden fremden Fahrerkarten, konnten diese jedoch zunächst nicht finden. Aus diesem Grund sollte noch im Laufe des Donnerstags ein ausgebildeter Diensthund die Datenträger aufspüren. (AZ)