Polizei in Illertissen soll Neubau für 30,5 Millionen Euro bekommen

Die bisherige Dienststelle in Illertissen wird der Polizei zu klein, zudem ist das Gebäude nicht barrierefrei. Ein Neubau am Stadtrand ist geplant.

Plus Wie für die Feuerwehr soll auch für die Polizei ein neues Gebäude am Illertisser Stadtrand entstehen. Das Vorhaben hat eine entscheidende Hürde genommen.

Die Polizeiinspektion Illertissen braucht mehr Platz. Deshalb soll wie bei der Feuerwehr ein Neubau am Rande der Stadt entstehen. Die Pläne dafür sind einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Der Freistaat Bayern will dafür ein Grundstück in Illertissen erwerben und den Kauf nun abwickeln. Auch sind die geschätzten Gesamtbaukosten für das Neubauvorhaben in Höhe von 30,5 Millionen Euro für den Haushalt 2024/25 zur Aufnahme angemeldet. Dies teilte der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann auf Nachfrage der Neu-Ulmer Landtagsabgeordneten Beate Merk (beide CSU) mit.

Damit habe das kommunalpolitisch gewünschte Projekt nun eine entscheidende Hürde genommen, betont Merk. Das Staatliche Bauamt Krumbach hat das Grundstück laut Pressemitteilung als baufachlich gut geeignet eingestuft, weshalb auch der Staatsbetrieb Immobilien Freistaat Bayern im Rahmen der Flächennutzungsempfehlung den Ankauf des Grundstücks in Illertissen empfiehlt. Es geht dabei nicht nur um den Ankauf für den von der Polizei angemeldeten Bedarf von 5500 Quadratmetern, sondern um das gesamte Grundstück mit einer Fläche von 8015 Quadratmetern. Das Bauamt Krumbach regt dies an, da die Fläche knapp bemessen ist und die Polizei nach Ansicht der Behörde am jetzigen Standort insgesamt keine bauliche Entwicklungsmöglichkeiten mehr haben wird.

