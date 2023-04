Polizei nimmt 18-Jährigem in Illertissen ein verbotenes Messer ab

Bei einer Verkehrskontrolle in Illertissen legt ein junger Autofahrer neben seinem Führerschein auch ein Einhandmesser vor, das unter das Waffengesetz fällt.

Beamte der Polizei Illertissen haben in der Nacht auf Montag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein verbotenes Messer an sich genommen. An der Staatsstraße 2018 überprüften sie einen 18-jährigen Autofahrer, der laut Polizeibericht ein sogenanntes Einhandmesser aushändigte. Ein solches Messer fällt unter das Waffengesetz und darf ohne triftigen Grund – zum Beispiel im Rahmen der Berufsausübung – nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. Da bei dem 18-Jährigen kein berechtigtes Interesse vorlag, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit ein. Die Polizisten nahmen das Einhandmesser in amtliche Verwahrung. Mit der entsprechenden Anzeige wurde es zur weiteren Entscheidung an das Landratsamt Neu-Ulm übersandt. (AZ)