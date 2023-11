Polizei schnappt Täter einer Unfallflucht

Bevor er Fahrerflucht beging, winkte der Täter noch der Frau zu, die in dem beschädigten Auto saß. Die Polizei konnte den Mann schnell ermitteln.

Auf dem Parkplatz hinter einem Illertisser Drogeriemarkt hat ein Mann ein fremdes Auto beschädigt und den Parkplatz nach dem Unfall verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr touchierte ein 83-jähriger Mann beim Einsteigen in sein Auto mit der Fahrertür das neben ihm geparkte Auto. In diesem Fahrzeug saß die wartende Beifahrerin, welche laut Polizeibericht deutlich mitbekam, wie die Autotür gegen das Auto stieß.

Gegen den Mann wird strafrechtlich ermittelt

Der 83-jährige Mann winkte der Frau, die in dem Auto saß, wohl noch zu und fuhr sodann davon. Die Beifahrerin konnte sich das Kennzeichen des Mannes merken und verständigte die Polizei. Über das mitgeteilte Kennzeichen konnten die Beamtinnen und Beamten den Fahrer ausfindig machen. Die Polizei hat gegen den Mann strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Schäden an beiden Autos schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. (AZ)