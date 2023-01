Polizei sichert Spuren nach Unfallflucht in Illertissen

Im Hof eines Imbiss in Illertissen wird ein Auto angefahren. Die Polizei hat Informationen über die Farbe des Fahrzeugs des Verursachers.

Auf dem Hof eines Imbiss an der Hauptstraße in Illertissen ist ein schwarzer Audi im Frontbereich angefahren und beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr. Der unbekannte Unfallverursacher war mit einem weiß lackierten Fahrzeug unterwegs gewesen, das zeigen entsprechende Spuren am beschädigten Audi. Die Polizei sicherte diese.

Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)