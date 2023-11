Polizei stellt Drogen, ein Messer und eine Schreckschusspistole sicher

Einsatzkräfte der Polizei vollstrecken zwei Durchsuchungsbeschlüsse in Illertissen, nachdem schon seit einiger Zeit gegen zwei Männer ermittelt wurde.

Bereits seit längerer Zeit führt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm ein Ermittlungsverfahren wegen des Handeltreibens mit Marihuana gegen einen 21-jährigen Mann aus Illertissen. Die bisherigen Erkenntnisse der Beamtinnen und Beamten mündeten nun in einen Durchsuchungsbeschluss, den das Amtsgericht Memmingen erlassen hat. Beamte der Kriminalpolizei Neu-Ulm und des Zentralen Ergänzungsdienstes Neu-Ulm haben den Beschluss am Donnerstagmorgen vollstreckt.

Durchsuchungen in Illertissen: Polizei findet Marihuana

Wie die Polizei mitteilt, stellten die Einsatzkräfte in der Wohnung des Beschuldigten ungefähr 400 Gramm Marihuana und frisch geerntete Pflanzenteile sicher. Außerdem befand sich ein Messer, das nach dem Waffengesetz verboten ist, in unmittelbarer Nähe zu den genannten Drogen. Der Tatvorwurf musste dem Polizeibericht zufolge nach diesen Erkenntnissen zu Handeltreiben mit Marihuana in nicht geringer Menge mit Waffen aufgewertet werden. Als die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde der 21-Jährige wieder entlassen.

Auch gegen einen 28-Jährigen aus Illertissen ermittelt die Kripo Neu-Ulm seit einiger Zeit wegen des Handeltreibens mit Marihuana in nicht geringer Menge. Das Amtsgericht Memmingen hat in diesem Fall ebenfalls einen Durchsuchungsbeschluss erlassen, der am Donnerstagmorgen vollstreckt wurde. Bei dieser Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte nach Angaben der Polizei ungefähr 250 Gramm Marihuana und knapp 50 Gramm Haschisch sicher. Außerdem nahmen die Ermittler eine Schreckschusspistole an sich. (AZ)