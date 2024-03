Polizei stellt Waffen und Drogen in Illertissen sicher

Polizisten haben die Wohnung eines 18-Jährigen in Illertissen durchsucht und Waffen und Drogen entdeckt. Bei dem einen Einsatz blieb es nicht an diesem Tag.

Die Polizei hat in Illertissen Waffen und Drogen in einer Wohnung sichergestellt. Beamte der Inspektion Illertissen vollzogen nach eigenen Angaben am frühen Dienstagmorgen einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss. Unterstützt wurden sie dabei von einem Diensthundeführer der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm. Der Beschluss beruhte auf einer Anzeigenerstattung gegen einen 18-Jährigen. Dieser hatte im Januar einen 22-Jährigen in Illertissen mit einer Schusswaffe bedroht und ihn mit einem Schlagstock verletzt.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Schlagstöcke, eine PTB-Schusswaffe und dazugehörige Munition, die sie sicherstellten. Zudem entdeckten sie noch Ecstasy-Tabletten und Marihuana. Gegen den jungen Mann ermittelt die Polizei nun wegen Bedrohung, Körperverletzung und Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz.

Doch damit nicht genug: Am späten Abend desselben Tages kam es nach einer Mitteilung erneut zu einem Einsatz bei dem 18-Jährigen. In seiner Wohnung entdeckten die Beamten abermals Marihuana und Ecstasy. Die Drogen hatte sich der junge Mann im Laufe des Tages besorgt. Als die Beamten das Handy des Mannes als Beweismittel mitnehmen wollten, wehrte sich der 18-Jährige, sodass die Beamten unmittelbaren Zwang einsetzten. Der mutmaßliche Täter klagte wenig später über eine Hautrötung, blieb jedoch ansonsten unverletzt. Auch die Beamten blieben unverletzt. (AZ)