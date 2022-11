Polizei stört Joint-Runde am Weiher in lllertissen

Vier junge Männer hatten sich am Samstagabend zum Rauchen am Weiher niedergelassen. Die Drogen wurden sichergestellt

Die Polizei hat am Samstagabend in Illertissen eine Gruppe von jungen Männern gestört, die gemeinsam Drogen konsumiert haben. Gegen 21.30 Uhr entdeckte eine Streife die Gruppe von vier jungen Männern im Alter zwischen achtzehn und zwanzig Jahren in der Parkanlage am Weiher in Illertissen. Diese hatten sich auf einer Bank niedergelassen und rauchten gemeinsam zwei Joints. Das Rauschgift stellte die Polizei dabei sicher. Die Mitglieder der „Joint-Runde“ erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Gegen 23.10 Uhr nahm dann eine Polizeistreife vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Vöhringen zunächst deutlichen Marihuanageruch wahr. Vor dem Lokal entdeckten die Beamten einen 31-jährigen Mann, der vor der Gaststätte einen Joint rauchte. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)