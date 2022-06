Polizei übergibt betrunkenen Radfahrer an seine Ehefrau

Ein 42-Jähriger fällt den Beamten auf, weil er in Schlangenlinien durch Illertissen fährt.

Die Polizei hat am Freitagabend in Illertissen einen betrunkenen Fahrradfahrer gestoppt. Eine Streife war gegen 21.40 Uhr auf einen 42-jährigen Mann mit einem Fahrrad ohne funktionierendes Rücklicht aufmerksam geworden, der in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Anschließend wurde er in die Obhut seiner Ehefrau entlassen, so die Polizei. (AZ)