Polizisten fassen Leergut-Dieb in Illertissen

Einem Zeugen fällt nachts in Illertissen ein Mann mit einem Einkaufswagen voller Leergut auf. Er ruft die Polizei. Der Mann hatte die Flachen gestohlen.

Eine Person, die einen mit Leergut gefüllten Einkaufswagen schob, ist einem Zeugen in der Nacht auf Donnerstag in der Josef-Henle-Straße in Illertissen aufgefallen. Da dem Zeugen bekannt war, dass bei einem in der Nähe befindlichen Getränkemarkt bereits mehrfach Leergut gestohlen wurde, verständigte er die Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, machten sich die Beamten auf den Weg und trafen einen 30-Jährigen mit dem Leergut an. Auf Vorhalt räumte der Mann den Diebstahl der Leergut-Flaschen aus dem Getränkemarkt ein. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. (AZ)

