Polizisten stoppen Jugendlichen auf selbstfahrendem E-Bike

Ein 15-Jähriger ist in Illertissen vergleichsweise schnell auf dem Rad unterwegs, ohne zu treten. Das macht Beamte stutzig, die den Jugendlichen kontrollieren.

Ein Jugendlicher ist in Illertissen zügig auf einem E-Bike gefahren, ohne in die Pedale zu treten. Wie die Polizei mitteilt, fiel der 15-Jährige einer Streife am Montagabend im Bereich der Ulrichstraße auf, weil er auf diese Art mit etwa 30 bis 40 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den 15-jährigen Jugendlichen daher und stellten fest, dass das E-Bike über einen entsprechenden Antrieb verfügte, der eine Fortbewegung ohne das Treten des Fahrers ermöglicht. Allerdings wird das Zweirad laut Polizei damit fahrerlaubnis- und versicherungspflichtig.

Der 15-Jährige war jedoch weder im Besitz eines Führerscheins noch hatte er einen Versicherungsvertrag abgeschlossen. Ihn erwartet deshalb ein Strafverfahren. Das E-Bike stellten die Beamten sicher, dort wird nun geprüft, welche Geschwindigkeit tatsächlich gefahren werden kann. Erst dann sei eine rechtliche Einordnung der Fahrzeugart möglich. (AZ)