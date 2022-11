Polizisten stoppen 21-Jährigen mit umgebautem Skateboard

Ein junger Mann ist in Illertissen mit einem Skateboard unterwegs. Polizisten stoppen ihn und machen eine besondere Entdeckung.

Eine ungewöhnliche Kontrolle haben Polizisten am vergangenen Freitag in Illertissen durchgeführt. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte gegen 16.30 Uhr einen jungen Mann in der Beethovenstraße, der dort mit einem Skateboard fuhr, ohne sich mit seinen Füßen abzustoßen. Laut Polizeiangaben stellte sich im Rahmen der folgenden Kontrolle heraus, dass an dem Gefährt ein Elektromotor angebaut war.

21-Jähriger steuerte Geschwindigkeit seines Skateboards mit Fernbedienung

Mit einer Fernbedienung konnte der 21-jährige Fahrer die Geschwindigkeit dosieren. Da das Elektro-Skateboard über eine Höchstgeschwindigkeit von knapp über 30 Kilometern pro Stunde verfügte, hätte der junge Fahrer für dessen Nutzung eine Fahrerlaubnis gebraucht. Zudem hätte er sein Fahrzeug versichern müssen. Die Beamten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem muss er sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (AZ)