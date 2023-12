Polizistin stoppt Irrfahrt eines Senioren durch Illertissen

Ein 78 Jahre alter Autofahrer verursacht mehrere gefährliche Situationen in Illertissen. Ein Mädchen kann sich nur durch einen Sprung vor einem Unfall retten.

Eine Polizeibeamtin, die nicht im Dienst war, hat am Sonntagabend eine gefährliche Fahrt eines Seniors durch Illertissen gestoppt. Der 78 Jahre alte Autofahrer hatte unter anderem zwei rote Ampeln ignoriert deshalb beinahe ein Mädchen mit seinem Wagen erfasst.

Wie die Illertisser Polizei mitteilt, verursachte der 78-Jährige gegen 19.45 Uhr gleich mehrere gefährliche Verkehrssituationen. Er fuhr demnach von der Autobahnanschlussstelle Illertissen über den dortigen Kreisverkehr und die Vöhlinstraße in Richtung Innenstadt. Zunächst befuhr der Autofahrer den Kreisverkehr nahe der Autobahn in Schrittgeschwindigkeit. In der Vöhlinstraße beschleunigte er plötzlich auf etwa 60 Kilometer pro Stunde. Ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren, fuhr er links an einer Verkehrsinsel vorbei und gefährdete dabei den entgegenkommenden Verkehr. Ein Frontalzusammenstoß konnte nach Polizeiangaben nur verhindert werden, indem der erste Autofahrer im Gegenverkehr nach rechts auswich und der zweite Autofahrer bis zum Stillstand abbremste.

Das Auto fuhr mit 60 km/ durch den verkehrsberuhigten Bereich in Illertissen

Auch im verkehrsberuhigten Bereich fuhr der ältere Mann mit etwa 60 km/h weiter. Den Kreisverkehr auf Höhe der Straße „Auf der Spöck“ durchfuhr er linksherum. An einer Fußgängerampel in der Hauptstraße lief laut Polizeibericht ein blondes Mädchen, das etwa zehn bis 13 Jahre alt war, bei Grünlicht über die Straße. Der 78-Jährige hätte mit dem Auto an der roten Ampel stehen bleiben müssen, fuhr jedoch ohne zu bremsen und ohne die Geschwindigkeit zu verringern weiter. Das Mädchen hatte zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn bereits zur Hälfte überquert und sprang zur anderen Straßenseite. "Nur dadurch konnte ein Unfall verhindert werden", teilt die Polizei mit.

Der 78-Jährige bog mit dem Wagen anschließend nach links ab und wenig später, nachdem er erneut eine rote Ampel ignoriert hatte, nach links in die Apothekerstraße. Auf Höhe eines Hotels versuchte der Mann zu wenden, blieb jedoch nach der Auffahrt auf den Gehweg stehen. Eine Polizeibeamtin, die zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst war und Freizeit hatte, befand sich dem Polizeibericht hinter dem Fahrzeug des Mannes und konnte nun dessen Weiterfahrt unterbinden. Kurz darauf kam auch die verständigte Polizeistreife hinzu und befragte den Mann.

Die Polizei Illertissen hat einen Zeugenaufruf veröffentlicht

Nach eigenen Angaben ist der 78-Jährige bereits 300 Kilometer in die falsche Richtung gefahren und konnte die Autobahnschilder nicht mehr lesen. Nach derzeitigem Stand hatten seine Fahrweise und die Orientierungslosigkeit eine medizinische Ursache. Die Polizei informierte die Staatsanwaltschaft über den Fall. Auf deren Weisung stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten gegen den 78-Jährigen Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen bittet die Polizei Illertissen Zeuginnen und Zeugen und insbesondere Geschädigte des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. Auch die Eltern des Mädchens, das an der Fußgängerampel ausweichen musste, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)