Illertissen

vor 33 Min.

Premiere bei der Schwabenbühne: "Gute Geister" üben ihren Einsatz

Plus Am Freitag feiert die Schwabenbühne mit dem Stück von Pam Valentine in der Illertisser Schranne Premiere. Danach geht die Komödie auf Tournee.

Von Regina Langhans

Beim Wintertheater der Schwabenbühne geht es heuer besonders kuschelig zu: sieben Darsteller beziehungsweise Darstellerinnen, davon drei „unsichtbar“, und somit eine schlanke Truppe für die Tournee-Bühne. Dabei scheint die Komödie „Gute Geister“ von Pam Valentine in der Übersetzung von Nick Walsh die üblichen Klischees eines Boulevard-Theaters zu bedienen: Petrus an der Himmelspforte im Widerpart zu einem Atheisten sowie ein mittelloses junges Paar. Jedoch von Langeweile keine Spur, wie ein Blick in die Probenarbeit mit Regisseur Jörg Zenker zeigt. Premiere ist am Freitag, 19. Januar, ab 20 Uhr in der Illertisser Schranne. Danach geht es auf Tournee.

Die Schwabenbühne feilt noch am letzten Schliff für die Premiere

Die Truppe steckt mitten in den Durchlaufproben, am letzten Schliff wird noch gefeilt. Dabei provozieren die Agierenden schon jetzt zum herzlichen Lachen. Zudem mangelt es an komischen Situationen nicht. Wie auch, wenn drei von sieben Akteuren beziehungsweise Akteurinnen „unsichtbar“ sind. Allerdings greifen sie immer wieder in den Alltag von Simon Willis und seiner schwangeren Frau Flic ein. Die beiden wohnen in Cobbler's Cottage, dem ehemaligen Besitz der verunglückten Sue und Jack Cameron. Letzterer war vor seinem Tod ein erfolgreicher Schriftsteller. Ganz im Gegensatz zu dem, ebenfalls mit Schriftstellerei befassten Simon Willis.

