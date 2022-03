Projekt: Diese Firmen haben in Illertissen eine "Neue Heimat" gefunden

Plus Fast alle Räume auf dem ehemaligen Tricosal-Gelände werden inzwischen genutzt. Und auch bei der Gastronomie tut sich etwas.

Das ehemalige Tricosal-Gebäude in Illertissen ist praktisch nicht wiederzuerkennen – sogar von außen. "Manche sprechen von dem neuen Gebäude – dabei haben wir außen kaum etwas gemacht", sagt Harald Nitzschke. Die große Verwandlung des Hauses fand im Inneren statt. Seit Anfang des Jahres sind nun fast alle Räume vermietet – und im Frühling steht die große Eröffnung der Gastronomie an.