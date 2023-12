Pünktlich zur Weihnachtsmarkteröffnung gibt es Schnee

Der Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz in Illertissen startet bei winterlichem Wetter.

Der Wintereinbruch kam gerade zur richtigen Zeit. Bei der feierlichen Eröffnung des Illertisser Weihnachtsmarktes auf dem Schrannenplatz sagte Bürgermeister Jürgen Eisen: "Seit neun Jahren bin ich Bürgermeister von Illertissen. Zum ersten Mal schneit es zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes." Bei 45 Ausstellern in 32 Hütten gibt es die ersten beiden Adventswochenenden Glühwein, Bratwurst und Weihnachtsgeschenke für die Liebsten. Der Weihnachtsmarkt wird auch heuer wieder stimmungsvolle musikalisch umrahmt: Am Samstag, 2. Dezember, um 18 Uhr ist Voice of X-Mas zu hören und am Sonntag spielen erst die Stadtkapelle (17 Uhr) und dann der Musikverein Au (18 Uhr). Außerdem zeigt der Kunstzirkel die Arbeiten seiner Mitglieder in der Jahresausstellung in der Schranne. Der Weihnachtsmarkt wird am zweiten Adventswochenende fortgesetzt, auch dann gibt es wieder ein musikalisches Rahmenprogramm.

