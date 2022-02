Illertissen

PV-Anlagen: Illertissen ist auf der Suche nach den fehlenden 13 Hektar

Entlang der Autobahn 7 könnten (wie hier in Kempten) auch in Illertissen weitere PV-Anlagen gebaut werden.

Plus Will die Stadt bis 2030 die Energie-Ziele einhalten, müssen mehr Flächen für die Stromerzeugung her. Jetzt werden Projekte gesucht – doch es gibt Bedingungen.

Von Rebekka Jakob

Mehrere neue Ladesäulen für Elektroautos, ein neues Wohngebiet für 1000 Menschen auf dem ehemaligen Baywa-Areal und Firmen mit Ausbauplänen: Illertissen wächst und damit auch der Bedarf an Energie. Bereits jetzt kommt ein Drittel des Stroms, der im Stadtgebiet verbraucht wird, aus erneuerbaren Energien – doch auf Dauer ist das zu wenig. Illertissen setzt deshalb auf den Ausbau von Fotovoltaik in der Fläche und nimmt in den kommenden fünf Monaten Vorschläge für entsprechende Projekte entgegen. Allerdings legt die Stadt dabei strenge Maßstäbe an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

