Radfahrer prallt in Illertissen gegen ein Auto und wird verletzt

Ein 61-Jähriger lenkt sein Rad unvermittelt auf die Siemensstraße in Illertissen. Der Autofahrer hatte noch versucht, dem Radler auszuweichen.

Bei einem Verkehrsunfall in Illertissen ist am Dienstagmorgen ein Radfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 61-Jährige auf dem Fahrradweg entlang der Siemensstraße in Richtung Osten. Unvermittelt sei er vom Radweg auf die Fahrbahn eingeschert und habe dabei den Vorrang eines nachfolgenden Autos missachtet. Der Autofahrer versuchte noch, auf die Gegenfahrspur auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der 61-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1600 Euro. (AZ)