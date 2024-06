Radfahrerin stürzt in Illertissen und wird schwer verletzt

Beim Abbiegen in die Dietenheimer Straße nimmt eine Autofahrerin einer Radfahrerin die Vorfahrt. Es kommt zur Kollision, die Radfahrerin muss in eine Klinik.

Weil eine Autofahrerin einer Radfahrerin die Vorfahrt genommen hat, ist es am Donnerstag in Illertissen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 33-jährige Autofahrerin wollte nach Angaben der Polizei aus der Berliner Allee kommend in die Dietenheimer Straße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 44-jährigen Radfahrerin, die auf dem Radweg entlang der Dietenheimer Straße unterwegs war.

Die Radfahrerin stieß mit dem Auto zusammen. Dadurch stürzte die 44-Jährige und zog sich dabei schwerere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Fahrrad auf etwa 300 Euro, den am Auto auf rund 500 Euro. (AZ)