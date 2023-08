Radfahrerin wird bei Zusammenstoß mit Auto in Illertissen verletzt

Ein junger Autofahrer übersieht in Illertissen beim Abbiegen eine Fahrradfahrerin. Die Frau muss nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 23-jähriger Autofahrer hat in Illertissen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Gegen 9.30 Uhr fuhr der junge Mann dem Polizeibericht zufolge mit dem Auto die Auer Straße entlang und bog nach links in den Fabrikweg ein. Hierbei übersah er eine 54 Jahre alte Radfahrerin, die ihm entgegenkam. Das Auto und das Fahrrad stießen zusammen. Die Radfahrerin erlitt dabei eine Verletzung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, beziffert die Polizei auf 1700 Euro. (AZ)