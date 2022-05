Raubüberfall in Illertissen: Unbekannter nimmt Busfahrern Bargeld ab

Mit einer Schusswaffe bedroht ein Mann zwei Busfahrer am Illertisser Bahnhof. Diese geben ihm das geforderte Bargeld. Der Täter flüchtet anschließend zu Fuß.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Falles von räuberischer Erpressung in Illertissen. Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr zwei Busfahrer am Bussteig des Illertisser Bahnhofs überfallen. Der Täter erbeutete Geld und flüchtete, eine Fahndung nach ihm blieb erfolglos.

Der Räuber feuerte bei der Tat in Illertissen zwei "Schüsse" ab

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte eine Schusswaffe bei sich, als er von den beiden Busfahrern, die sich außerhalb ihrer abgestellten Fahrzeuge befanden, Bargeld verlangte. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, schlug der Räuber einen der Busfahrer gegen die Brust. Auf den anderen Fahrer zielte er mit seiner Waffe und feuerte zwei „Schüsse“ auf die dahinterliegende Glasscheibe. Die Scheibe ging dabei nicht zu Bruch. Als Munition hatte der Räuber laut Polizeibericht offenbar Pellet-Kugeln verwendet. Die Busfahrer händigten dem Mann daraufhin einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag aus. Der Täter flüchtete damit zu Fuß in Richtung Auer Straße.

Mit mehreren Streifen fahndete die Polizei umgehend nach dem Unbekannten, doch die Suche verlief ergebnislos. Der Kriminaldauerdienst aus Memmingen nahm den Sachverhalt vor Ort auf, die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. Der Geflüchtete trug nach Zeugenangaben dunkle Kleidung und Handschuhe. Auffällig war eine Tätowierung am Unterarm. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer 0731/8013-0 zu melden. Die Beamtinnen und Beamten nehmen auch zusätzliche Hinweise zum Täter entgegen. (AZ)