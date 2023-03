Rauch auf dem Dach des Reitsportzentrums: Das steckte dahinter

Aus der Photovoltaikanlage des Reitsportzentrums Illertissen stieg am Samstagmittag Rauch auf. Die Ursache war schnell gefunden und behoben.

Die Feuerwehren aus allen Stadtteilen Illertissens wurden mit der hohen Alarmstufe „B4-Brand Landwirtschaft“ alarmiert, als am Samstag kurz nach 13 Uhr Rauch aus der Photovoltaikanlage auf der großen Halle des Reitsportzentrums an der Obenhauser Straße austrat.

Wie sich nach näherer Erkundung herausstellte, war in einem unterirdischen Kabelkanal, der die Solarmodule mit den großen Wechselrichtern in zwei Gebäuden an der Straße verbindet, ein Schmorbrand an den dortigen Kabeln aufgetreten und der Rauch zog durch den Kabelkanal hinauf zum Dach, wo er neben den Paneelen austrat.

Pferde wurden in Sicherheit gebracht

Reitsportzentrums-Geschäftsführer Armin Zeller hatte sofort einen Notruf abgesetzt und veranlasste, dass die Pferde aus dem gefährdeten Bereich geholt und die im Hof abgestellten Transportfahrzeuge und Anhänger auf den gegenüber liegenden Platz gebracht wurden.

In kürzester Zeit war die Obenhauser Straße bis hinauf zur Autobahnbrücke mit Blaulichtfahrzeugen von Feuerwehren, Rettungsdienst, THW und Polizei belagert. Nach Rücksprache mit Fachleuten des Stromversorgungsunternehmens und wurde der Kabelkanal geflutet und die Verbindung zur Photovoltaikanlage auf dem Dach getrennt. Diese ist zwar noch nicht ans Stromnetz angeschlossen, die Paneele produzieren dennoch bereits Strom, der aber noch nicht ins Netz eingespeist werden kann. Gegen 14.45 Uhr konnten die letzten Feuerwehrfahrzeuge wieder abrücken, nachdem fest stand, dass keine Gefahr mehr vorlag. (wis)