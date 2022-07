Illertissen

Razzia der Polizei wegen Menschenhandel: "Das geht schon eine Weile so"

In Süddeutschland kam es zu einer Razzia wegen des Verdachts des Menschenhandels und der Zwangsprostitution. In Illertissen kam es zu einer Festnahme.

Lokal Bei einem Großeinsatz der Polizei in einer kleinen Straße in Illertissen wird ein Mann festgenommen. Nicht nur in der Nachbarschaft scheint der einen entsprechenden Ruf zu haben.

Von Michael Kroha

Fünf oder sechs Polizeiautos – die ganze Straße sei voll gewesen. Auch Hunde hätten die Beamten dabei gehabt. Zwei "Mädchen" sollen sie mitgenommen haben. Die Razzia am Mittwochmorgen mit einer Festnahme in einer kleinen Straße in Illertissen ist auch am Tag danach noch immer ein Thema in der Nachbarschaft. Was dahinter steckt, erfahren sie erst über unsere Redaktion. Es geht um den Verdacht des Menschenhandels und der Zwangprostitution. 160 Polizisten waren an dem Großeinsatz an mehreren Orten in Süddeutschland beteiligt. Im Fokus soll auch ein früherer Illertisser Gastronom stehen. Ihm wird nicht nur in der Vöhlinstadt ein entsprechender Ruf nachgesagt.

